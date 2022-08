Sachsen sieht ausreichend Kitaplätze

Sachsen- Für Jungen und Mädchen wird es in den Kindertagesstätten der großen sächsischen Städte auch im neuen Schuljahr genug Platz geben. «Eigentlich können alle Kinder, die einen Kita-Platz möchten, einen bekommen», sagte eine Sprecherin des Kultusministeriums. Zwar könne es vereinzelt durchaus lokal Engpässe geben und in der persönlichen Wunsch-Kita sei vielleicht kein Platz, aber es sollten ausreichend Plätze vorhanden sein.

© Sachsen Fernsehen

Es wird beobachtet, dass immer mehr Eltern ihr Kinder in eine Kita geben wollen. In Chemnitz gibt es 75 Kitas in freier sowie 77 in kommunaler Trägerschaft. Die insgesamt 12.000 Plätze seien zu etwa 97 Prozent ausgelastet, hieß es. «Es gibt also ausreichend Kitaplätze», sagte eine Sprecherin. Dem Betreuungswunsch der Eltern könne entsprochen werden, möglicherweise jedoch nicht in jedem Fall in der gewünschten Kita. Es sei zu beobachten, dass immer mehr Eltern für ihre Kleinen eine Tagesbetreuung wollen. Die Nachfrage sei gestiegen. Chemnitz hat nach eigenen Angaben in den vergangenen fünf Jahren bei einer «Kita-Offensive» viele Kitas neu gebaut oder saniert. Dadurch entstanden etwa 1300 neue Plätze. Erst im Juni wurde im Stadtzentrum eine Kita mit 150 Plätzen eröffnet, voraussichtlich im September sollen bei einem Umbau weitere 120 Plätze hinzu kommen. Weitere Neubauten seien nicht geplant, hieß es. (dpa)