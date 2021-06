Sachsen- Dem Freistaat stehen ein paar sehr heiße Tage bevor. Bereits am Donnerstag stiegen die Temperaturen in Sachsen auf 35 Grad an und von Wolken am Himmel fehlt jede Spur.

Das spiegelt sich auch in den Abendstunden wieder. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, erwartet die Sachsen eine nächtliche Temperatur von 20 bis 15 Grad. Bei Tiefstwerten von 20 Grad in der Nacht spricht man bereits von tropischen Werten. Auch zum Wochenende hin werden Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad erwartet.