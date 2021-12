Sachsen stockt erneut Impfangebote auf

Angesichts geänderter Rahmenbedingungen wird Sachsen nach einer Verdreifachung der Kapazität der mobilen Teams voraussichtlich ab 1. Dezember sukzessive auf 9000 Impfungen pro Tag das staatliche Zusatz-Impfangebot weiter aufstocken. Vorgesehen ist eine stufenweise Anhebung. Das Ziel liegt bei 20.000 Impfungen pro Tag durch staatliche Angebote, so Gesundheitsministerin Petra Köpping. Damit könnte eine Impfkapazität wie bereits im Mai und Juni 2021 in den Impfzentren geschaffen werden. Konkret geplant sind große Impfstellen in den drei Kreisfreien Städten. In allen Landkreisen sollen die Impfkapazitäten in den festen Impfstellen möglichst aufgestockt werden. Bei Bedarf könnten weitere kleine Impfstellen eingerichtet werden.

Hintergrund für die Entscheidung sind veränderte Rahmenbedingungen. Angesichts der extrem hohen Infektionszahlen wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach Impfungen steigt. Zudem ist mit schwankenden Impfkapazitäten im Regelsystem zu rechnen – etwa durch Reglementierung der Impfstoffmengen. Auch in den Krankenhäusern kann – bedingt durch die aktuelle Überlastung – das Impfangebot möglicherweise eingeschränkt werden. Darüber hinaus spielt die Zulassung des Kinderimpfstoffes von BioNTech für Kinder von 5 bis 11 Jahre eine Rolle.

Für die nun geplanten Maßnahmen entsteht ein zusätzlicher Finanzbedarf von 160,9 Millionen Euro – der Bund übernimmt die notwendigen und erstattungsfähigen Kosten zur Hälfte.