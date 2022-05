Sachsen untersucht Zustand der Waldböden

Sachsen- Der Freistaat untersucht in den kommenden drei Jahren den Zustand der Waldböden. Am Mittwoch gab der Forstminister, Wolfram Günther von den Grünen, in Dresden den Beginn der dritten Bodenzustandserhebung bekannt. Das teilte das Ministerium mit.

In den Wäldern des Freistaates sollen, bis einschließlich 2024, an 280 verschiedenen Punkten Stichproben entnommen werden.