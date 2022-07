Sachsen von weiteren Waldbränden bedroht

Sachsen - Die anhaltende Hitzewelle sorgt nicht nur in der Landwirtschaft und im heimischen Garten für immense Trockenheit. Seit mehr als zwei Tagen brennt nun schon der Wald in der Sächsischen Schweiz. Am Montag hatte das Feuer vom Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien auf den Nationalpark Sächsische Schweiz übergegriffen. Nun wird Sachsen zusätzlich noch von einem weiteren Waldbrand bedroht: im Brandenburgischen Elbe-Elster Kreis brach ebenfalls ein Flächenbrand aus, also nördlich des Freistaats. Mein Kollege Florian Müller weiß Einzelheiten zur aktuellen Lage.