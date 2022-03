Sachsen weitet Förderung von Breitbandausbau aus

«Ich habe seit über einem Jahr in der Koalition um die Durchführung des sogenannten Grauen-Flecken-Programmes gekämpft. Es freut mich, dass wir uns jetzt einigen konnten.», so Dulig. Graue Flecken sind laut Ministerium alle Anschlüsse, denen im Download weniger als 100 Mbit/s zuverlässig zur Verfügung stehen. Bei einem Programm zur Förderung von Weißen Flecken liegt die Schwelle bei langsameren 30 Mbit/s.

In Projekten des Weiße-Flecken-Programms sind nach Angaben des Ministeriums gut 730 Millionen Euro an Landesmitteln gebunden. Hinzu kommen den Angaben zufolge 1,32 Milliarden Euro an Bundesmitteln. Etwa 330 000 Haushalte, öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser sowie Unternehmen würden so mit schnellem Internet versorgt, hieß es.