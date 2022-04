Sachsen will mit neuer Kampagne Lehrkräfte gewinnen

Unter dem Motto «LEHRERIN SACHSEN - eine Klasse für sich» sollen sich Interessierte künftig über das Lehramtsstudium, den Quereinstieg und den Beruf informieren können. Kultusminister Christian Piwarz stellte die Kampagne am Donnerstag in Dresden vor.

Neben einer Online-Plattform gibt es Auftritte in sozialen Medien und Werbungen etwa auf Bussen. In kurzen Videos berichten sächsische Lehrerkräfte aus ihrem Alltag. «Wir müssen an die jungen Leute ran, wir müssen werben, wir müssen Emotionen wecken, wir müssen eine positive Grundstimmung schaffen», sagte Piwarz. Die Kampagne ist auf zwei Jahre angelegt und soll 400 000 Euro pro Jahr kosten. (dpa)