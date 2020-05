Sachsen will nahezu reguläre Zeugnisvergabe und Einschulungsfeiern

Sachsen - Sachsens Eltern diskutieren über die tägliche Gesundheitsbestätigung. Diese muss unterschrieben werden, wenn man seine Kinder in die Grundschule bringen möchte. Im SACHSEN FERNSEHEN Interview erklärt Sachsens Kultusminister Christian Piwarz, dass er an dieser täglichen Gesundheitsbestätigung festhalten will.

Mit der Gesundheitsbestätigung erklären Eltern, dass ihre Kinder und sie selbst keine Krankheitssymptome zeigen. Ob das nun verhältnismäßig ist oder nicht – darüber sind sich auch die Gerichte in Sachsen uneins. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz will an dieser täglichen Gesundheitsbestätigung festhalten. Mehr dazu im Video-Interview.

Einschulungen mit beiden Eltern möglich

Mit Blick auf die Zeugnisausgaben am Ende des Schuljahres und die Einschulungen im Sommer, erarbeitet das Kultusministerium derzeit an einem Konzept. Ziel soll es sein, nahezu reguläre Feiern mit beiden Elternteilen zu ermöglichen - unter Auflagen und unter Berücksichtigung der Infektionszahlen.

Das komplette Interview mit Kultusminister Piwarz als Video