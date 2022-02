Herzlich willkommen zu SACHSENaktuell am Dienstag, Ihrer neuen Nachrichtensendung auf SACHSENeins, dem Satellitenkanal für den Freistaat. Diese Themen haben wir heute unter anderem für Sie dabei: Landtag, wir berichten über die Verschiebung der Impfpflicht im Pflegebereich. Wir waren bei der Einweihung einer neuen Attraktion in Chemnitz dabei. Außerdem erfahren Sie heute alles über die Elektromobilität in Sachsen und was der Freistaat hier noch tun kann.