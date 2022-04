SACHSENaktuell vom 13.04.2022

Sachsen - Herzlich willkommen zu Sachsen Aktuell, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Das sind unsere Themen am Freitag:

Zuerst schauen wir auf die Neuerungen aus dem sächsischen Kabinett.

Dann geht es um bessere Ausstattung des Ordnungsamtes in Leipzig. Außerdem dem berichten wir über den aktuellen Stand beim 9-Euro-Ticket. Wir schauen welche sorbischen Osterbräuche in der Lausitz zelebriert werden und es geht darum wie man hier in Sachsen aktiv an politischen Prozessen teilhaben kann.