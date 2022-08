SachsenEnergie erhöht die Gaspreise

In welchen Bereichen erhöht Sachsen Energie ab Herbst die Preise?

Die Preiserhöhung betrifft die Privat- und Gewerbekundenprodukte. Ausgenommen davon sind die Grund- und Ersatzversorgung und Produkte mit laufenden Preisgarantien. Bei den Produkten erfolgt die Anpassung zu den vertraglich vereinbarten Zeitpunkten.

Wieviel muss der Kunde dann zahlen?

Das Preisniveau hängt unter anderem von der Bauweise und anderen Wärmequellen wie z.B. Kaminen sowie der Heizweise ab. Für diese beispielhaften Abnahmefälle hat die Preiserhöhung folgende Auswirkung:



Beispiel für Dresdner.Erdgas.Flexibel und ENSO.Erdgas.Vario:

Rechenbeispiele der Mehrkosten bei einer Preiserhöhung um 5,47 ct/kWh brutto:

· monatlich 54,70 Euro (brutto) bei 12.000 kWh pro Jahr (z.B. Niedrigenergiehaus)

· monatlich 77,49 Euro (brutto) bei 17.000 kWh pro Jahr (Klassisches Einfamilienhaus)

· monatlich 104,84 Euro (brutto) bei 23.000 kWh pro Jahr

Wo liegen die Preise derzeit?



Grundversorgung Verbrauchspreis bspw. bei 17.000 kWh bei DREWAG 14,27 ct/kWh (brutto) seit Februar und bei ENSO 13,80 ct/kWh brutto.

Die Grundversorgung bleibt Stand heute zum 01.10. unverändert.

Die Erdgaspreise der Produkte (ausgenommen Produkte mit noch laufender Preisgarantie) steigen im Verbrauchspreis zum 01.10.2022 zwischen 3,95 ct/kWh und 7,84 ct/kWh (netto). Die Grundpreise bleiben Stand heute stabil.

Wie hoch wird die Gasumlage sein, die auf den Preis aufgeschlagen wird?

Die genaue Höhe der Umlagen steht noch nicht fest. Die Gasbeschaffungsumlage soll am 15.08. veröffentlicht werden, die Gasspeicherumlage spätestens am 18.08.2022. Für die Gasbeschaffungsumlage steht eine Höhe zwischen 1,5 ct/kWh und 5 ct/kWh netto im Raum – bei 20.000 kWh/a würden sich Mehrkosten in Höhe von 300 bis 1000 EUR pro Jahr netto ergeben. Für die Gasspeicher- und Bilanzierungsumlagen ist keine Größenordnung bekannt.

Wie lang werden die Preise dann ab Herbst gelten?

Das steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest, weil die Preisentwicklung auch von der äußerst dynamischen Gasmarktlage abhängt.