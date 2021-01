SachsenEnergie – Fusion von DREWAG und ENSO gestartet

Eine multimediale Einführungskampagne macht ab Januar 2021 die neue Marke mit dem roten Energiekreis bei den Dresdnerinnen und Dresdnern bekannt. Versorgt werden die Landeshauptstadt sowie die vier ostsächsischen Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz mit allen leitungsgebundenen Medien (Wasser, Fernwärme, Breitband/Glasfaser und Strom).

In den kommenden zehn Jahren will SachsenEnergie über 2 Milliarden Euro in die Versorgungsinfrastruktur investieren. Insbesondere will das Unternehmen mit der Tochter SachsenGigaBit GmbH den Ausbau des Glasfasernetzes und die Breitband-Versorgung aktiv voranbringen.