In letzter Zeit durften sich schon zwei Sachsen über große Gewinne freuen. Erst gingen rund 500.000€ in den Landkreis und dann sogar eine knappe Million in die Stadt Leipzig. Schwarz persönlich habe die letzte Gewinnbenachrichtigung am Montag mit seiner Unterschrift abgesegnet. Die größten Gewinne winken bei den Spielen 6 aus 49 und dem Eurojackpott. Die größeren Gewinnchancen haben Spieler dagegen bei den Sonderspielen. Egal ob großer oder kleiner Einsatz, beim Sachsenlotto ist für jeden Risikofreudigen ein Glücksspiel dabei.