Sachsens ältester Gasthörer ist 94 Jahre alt

Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mitteilte, ist der älteste Gasthörer im vorigen Semester an einer sächsischen Hochschule 94 Jahre alt gewesen. Mehr als ein Drittel der Gasthörerinnen und -hörer sei 60 Jahre und älter gewesen. Auch ein 15-jähriger Jugendlicher habe schon Vorlesungen verfolgt. Im Wintersemester 2021/22 habe es in Sachsen insgesamt 577 Gasthörerinnen und Gasthörer gegeben. Das waren rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings lag das immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Krise mit 1347 Gasthörern im Wintersemester 2019/20. Das beliebteste Fach sei Geschichte gewesen.