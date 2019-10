Sachsens Autobahnen sind fit für den Winter

Für einen effizienten Winterdienst sind frühzeitige und zuverlässige Wettervorhersagen essenziell. Dafür stehen 24 sogenannte Glättemeldeanlagen zur Verfügung. Diese ermitteln an einem vier Meter hohen Mast die Lufttemperatur, die relative Feuchte, die Niederschlagsart und -intensität sowie teilweise auch die Windwerte. Fahrbahnsensoren, auf Autobahnen in der Überholspur beider Fahrtrichtungen eingebaut, ermitteln den Fahrbahnzustand, die Oberflächentemperatur, die Wasserfilmhöhe sowie den Restsalzgehalt, aus dem dann die Gefriertemperatur bestimmt wird. Alle Daten werden in der Streckenstation aufbereitet und über das autobahneigene Netzwerk zusammengefasst und verteilt. Diese Daten nutzt auch der Wetterdienst, der im Gegenzug detaillierte Straßenwettervorhersagen und Unwetterwarnungen zur Verfügung stellt.

Für die Bundesautobahnen im Freistaat sind derzeit insgesamt 27.600 Tonnen Salz eingelagert. Im Winter 2018/2019 lag der Taustoffverbrauch bei insgesamt 20.920 Tonnen, im Winter 2017/2018 bei 17.190 Tonnen. Der bisher höchste Taustoffverbrauch seit 2007 wurde mit 55.810 Tonnen im Winter 2012/2013 verzeichnet. Zum Einsatz kommt auf Sachsens Autobahnen insbesondere die sogenannte Feuchtsalztechnologie. Feuchtsalz haftet auf reif- und eisglatter Fahrbahn besser als Trockensalz und setzt dazu den Auftauprozess schneller in Gang. Feuchtsalz entsteht durch Anfeuchten des trockenen Auftausalzes mit Salzlösungen (Sole). Durch die schnellere Wirkung und die geringeren Wehverluste ist bei Feuchtsalz die Verwendung geringerer Mengen Auftausalz bei gleichzeitiger höherer Wirksamkeit möglich. Das spart Kosten und schont die Umwelt.

Für die Bundes- und Staatsstraßen liegt die Aufgabe in der Verantwortung der Landkreise und kreisfreien Städte, denen die Straßenunterhaltung und –instandsetzung, zu der auch der Winterdienst gehört, obliegt.