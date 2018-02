Sachsens Bergbau – von der Tradition bis zur Gegenwart

"Schicht im Schacht". Glaubt man dieser Aussage, so könnte man meinen, dass der aktive Bergbau im Freistaat ein Ende gefunden hat. Dass dem aber nicht so ist, bewies der Sächsische Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine im Zuge seiner Generalbefahrung vom 16. Februar. In diesem Jahr wählte der Landesverband den altehrwürdigen Marienschacht in Bannewitz als Austragungsort.