Sachsens Beschäftigte fehlen häufiger als 2021

Auch coronabedingte Ausfälle stiegen an, hier liegt der Wert mit 76 Fehltagen je 100 Versicherten deutlich höher als der Bundesdurchschnitt von 64. In Zusammenhang mit dem hohen Arbeitsausfall wegen der hochansteckenden Omikron-Variante forderte DAK-Landeschefin Christine Enenkel daher die Krankschreibung per Telefon als dauerhafte Lösung.

Ebenfalls deutlich zugenommen haben die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen. Depressionen, Stress oder Ängste führten nahezu zu einer Verdopplung der Fehlzeiten von 2011 bis 2021 (47 Prozent). Laut Enenkel werde deren Bedeutung für das Herzinfarkt-Risiko oft unterschätzt. Eine Ursache sieht die DAK im Zuge einer initiierten Forsa-Umfrage in der Kluft zwischen Leistung und Belohnung. 15 Prozent der Befragten hielten ihre Vergütung für nicht angemessen, ebenso viele erwarteten oder erfuhren eine Verschlechterung ihrer Arbeitssituation und 13 Prozent hielten die Anerkennung ihrer Chefs für zu dürftig. (mit dpa)