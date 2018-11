Sachsens beste Azubis ausgezeichnet

Auch der Ministerpräsident Michael Kretschmer ist erschrocken über die Kosten, die Auszubildende tragen müssen. So sind es im Durchschnitt 120 Euro im Monat für den öffentlichen Personennahverkehr. Hier will man ansetzen und hat 75 Millionen Euro im sächsischen Landtag bereitgestellt. In Zukunft sollen so Studenten und Azubis in etwa die gleichen Preise zahlen. Kretschmar sieht jedoch nicht nur die Politik in der Pflicht, sondern auch die Unternehmen selbst.

Es bedarf somit noch einiger Arbeit, um auch in Zukunft Sachsens Wirtschaft positiv weiterzuentwickeln. Die 63 landesbesten Azubis haben mit ihrem sehr guten Abschluss bereits ein Stückchen dazu beigetragen.