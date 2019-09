Sachsens beste Schülerband gesucht

Sachsen- Viele Bands haben darauf gewartet, der Wettbewerb Band Clash startet wieder! Zum 14. Mal sucht das Sächsische Staatsministerium für Kultur sowie der Verein „KulturLounge“ e.V. aus Leipzig die beste Schülerband Sachsens.

Für „Band Clash – back to school“ können sich Bands aller Genres bewerben, egal ob Rock, Pop, Metal, Punk oder HipHop. Die Gruppen dürfen maximal neunköpfig sein und müssen ein eigenes, mindestens 20 minütiges Programm, mit ausschließlich eigenen Texten vorstellen.

Zugelassen sind Bands, deren Mitglieder mindestens zur Hälfte Schüler im Alter zwischen 15 bis max. 23 Jahren sind. Bis zum 15. Oktober 2019 können sich die Nachwuchsmusiker mit dem Namen einer Schule zum Wettbewerb unter info@bandclash.de anmelden. Vom 1. bis 7. Dezember werden per Internet-Voting jeweils sechs Bands für die Teilnahme an den Regionalfinals in Dresden am 18.01.2020 und Leipzig am 25.01.2020 ausgewählt.

Eine Fachjury sowie das anwesende Publikum ermitteln daraus jeweils die drei Gewinnerbands, die sich für das Landesfinale am 21. März 2020 in Leipzig qualifizieren. Dort müssen die sechs Bands sich unter Beweis stellen und zeigen, was in ihnen steckt, bevor Publikum und Jury die Gewinner des sachsenweiten Bandwettbewerbs küren. Alle Auftritte werden von Technikern des KulturLounge e.V. betreut und live mitgeschnitten.

Die Bands bekommen bei dem Wettbewerb die Möglichkeit, ihre Musik einem größeren Publikum live zu präsentieren. Außerdem gehen die sechs besten Bands nicht leer aus. Sie erhalten Equipment aus dem Bereich der Musikelektronik. Dem Sieger winkt eine Tonstudioaufnahme für Promoarbeiten und die Trophäe der besten Nachwuchsband Sachsens.