Sachsens Bürger zeigen Solidarität für die Ukraine

außerdem haben die Demonstranten zu Frieden und Solidarität mit der Ukraine aufgerufen. Unter anderem sind am Donnerstagabend mehrere hundert Menschen in Dresden vom Jorge-Gomondai-Platz in Richtung Altmarkt gezogen. In Chemnitz haben sich zeitgleich etwa 100 Demonstranten zu einer Kundgebung am Roten Turm versammelt. In Leipzig haben tausende Bürger auf dem Marktplatz ein Zeichen gegen den Krieg gesetzt. Bei dieser Demonstration war auch Sachsens Sozialministerin Petra Köpping anwesend.