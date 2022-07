Sachsens Exporteure trotzen Pandemie

Schwierig sei vor allem der persönliche Geschäftskontakt nach Asien, wie Geschäftsführer Thomas Horn erklärte. Reisen nach und von China unterlägen weiterhin Restriktionen, auch Japan hätte die Einreiseanforderungen erhöht. Trotz dieser Umstände sei das Exportgeschäft in diesem Jahr gut angelaufen. Im ersten Quartal sei ein Plus von fünf Prozent vermerkt worden. Im vergangenen Jahr hatte Sachsens Wirtschaft einen Rekordwert im Export mit 44,8 Milliarden Euro Warenwert erzielt. So waren China, die USA und Großbritannien die wichtigsten Exportländer.