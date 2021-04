In der ersten digitalen Ausgabe der JAwort DIGITAL erkunden die Besucher virtuelle 3D-Showrooms von zahlreichen Ausstellern der sächsischen Hochzeitsbranche, kommen mit diesen in interaktiven Video-Sessions in Kontakt und profitieren von exklusiven Gutscheinaktionen. Dabei sind kreative und liebevolle Ideen für den großen Tag im Leben garantiert - denn die JAwort ist und bleibt trotz des virtuellen Formats die inspirierende Hochzeitsmesse für alle Brautpaare und deren Familien, für alle Feierfreudigen und Gäste und bietet zugleich jahrelange Erfahrung als größte Hochzeitsmesse Sachsens.