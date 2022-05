Sachsens Hochschulen schneiden im Ranking gut ab

Sachsen- Sachsens Hochschulen haben in einer aktuellen Untersuchung gute Noten von ihren Studierenden erhalten. Die Hochschulen im Freistaat bieten Studienanfängern nach dem neuen Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) fast durchweg eine sehr gute Unterstützung. Das Ranking veröffentlichte die Wochenzeitung «Die Zeit» am Dienstag. So bietet die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden aus Sicht der Studierenden im Fach Maschinenbau sehr gute Studienbedingungen, ebenso die TU Chemnitz im Fach Psychologie. Sehr zufrieden sind auch die Studierenden an der TU Bergakademie Freiberg in den Fächern Werkstofftechnik/Materialwissenschaft und Maschinenbau.