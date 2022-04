Sachsens Innenminister Roland Wöller wird entlassen

Der Druck auf den Innenminister war hoch, vielleicht so hoch wie nie zuvor. Wegen umstrittener Personalentscheidungen haben die sächsischen Polizeigewerkschaften ihm Vetternwirtschaft vorgeworfen und forderten tagelang seinen Rücktritt. Roland Wöller wies den Vorwurf immer entschieden zurück. Am heutigen Freitag dann ein Paukenschlag in der Landespolitik: Wie Medien berichten muss Wöller gehen! Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer werde mit der Entlassung Konsequenzen ziehen und kündigte für 12.30 Uhr eine Stellungnahme an. (mit dpa)

Weitere Informationen in Kürze.