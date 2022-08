Sachsens Kunst besser vor Hochwasser geschützt

Auch weitere Orte in Sachsen waren betroffen: Die Theater in Radebeul, Meißen und Döbeln, Museen in Eilenburg, Grimma, Meißen, Olbernhau und Pirna, die Schlösser Pillnitz, Weesenstein, Klaffenbach und Nossen oder Bibliotheken in Freital, Grimma und Schmiedeberg standen ebenfalls auf der Schadensliste. Insgesamt beliefen sich die Schäden an Kulturstätten nach einer Bilanz vom August 2003 auf 115 Millionen Euro. (mit dpa)