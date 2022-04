Sachsens neuer Innenminister sieht sich als „Bürgerminister“

Nachdem Ministerpräsident Michael Kretschmer den ehemaligen Innenressort Chef Roland Wöller (beide CDU) vergangene Woche, aufgrund umstrittenen Personalentscheidungen Wöllers und mehreren Skandalen bei der Polizei, entlassen hatte.

Am Montag, nach der Übergabe Ernennungsurkunde in Dresden, meint Schuster «Ich bin nicht der neue Sicherheitsminister von Sachsen» eher sieht er sich als «Bürgerminister». Um die Lebensqualität der Bürger zu erhöhen, will er die kommunale Stärkung an erste Stelle stellen. Außerdem erwarten die Menschen mehr in Sachen Bevölkerungsschutz - das sei Krisenvorsorge für den «Worst Case» betont Schuster. Transparenz und einen offenen Umgang mit Problemen sicherte er zu. (mit dpa)