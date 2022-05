Sachsens Regierung werden Versäumnisse vorgeworfen

«Ich habe zum Start der Kenia- Koalition im Januar 2020 gesagt, dass diese Regierung die Regierung der enttäuschten Erwartungen sein wird», erklärte Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt am Montag in Dresden. Vor allem liege es am «Widerwillen der Mehrheit innerhalb der CDU, die nötigen Veränderungen für einen wirklichen Aufbruch in Sachsen vorzunehmen». Mangel an Ärzten und Lehrern, die Verkehrsanbindung der ländlichen Regionen und den Breitbandausbau seien ausschlaggebende Kritikpunkte.