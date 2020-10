Sachsens Superhunde – Einsatz auf 4 Pfoten: Folge 3 „Schutzhundweltmeister Yustaf“

Was hier wie ein lockeres beisammen sein zwischen Mensch und Hund aussieht, ist in Wahrheit ein Gerangel unter Profis. Genaugenommen unter Weltmeistern. Denn Peter und Yustaf, so heißen die beiden, haben die Weltmeisterschaft im Schutzhundesport dieses Jahr in Minden gewonnen und den Pokal nach Sachsen geholt. Ohne Fleiß kein Preis, die alte Weisheit trifft den Nagel auf den Kopf, denn bis zur Krone im Schutzhundesport war es ein langer Weg, in Hundejahren um die 58. So alt ist Yustaf, der Vierbeiner des Weltmeisterduos. Seine Ausbildung begann im Prinzip schon in der Wiege.