Sachsens Superhunde – Einsatz auf 4 Pfoten: Folge 2 „Schimmelspürnase Marek“

Spaß statt Arbeit

Mehrfach wöchentlich muss Heike mit ihrem Partner auf vier Pfoten trainieren. Heute hat es die Erzgebirglerin in die Nähe von Leipzig verschlagen. In einem Gemeindehaus bereitet sie alles vor. In insgesamt drei Räumen hat Heike Geruchsproben versteckt. Für Marek ist das Erschnuppern von Schimmel die schönste Sache der Welt. Er springt hin und her, der Schwanz wedelt wild. Der Rüde ist schon ganz ungeduldig. Doch bevor es endlich losgeht, muss er auf das Kommando von Frauchen Heike warten. Und dann geht es ganz schnell. Immer der Nase nach hat Marek schnell die Probe gefunden. Arbeit ist das für den Hund aber nicht.