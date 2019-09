Sachsens „Tomatenkönigin“ gibt wertvolle Tipps

Über 7oo verschiedene Sorten hat die Expertin mittlerweile selbst probiert. Die typische Supermarkttomate kann für sie im Geschmackstest nicht überzeugen: "Eigene Tomaten schmecken sehr viel aromatischer", so Birgit Kempe. Ihr Hobby hat die gelernte Uhrmacherin mittlerweile seit einigen Jahren zum Beruf gemacht. Neben dem Verkauf der Tomaten und Tomatensamen auf ihrer eigenen Website (www.birgit-kempe-tomaten.de) bietet sie Verkostungsseminare für Interessierte an. Die bunte Vielfalt ihrer Ernte in diesem Jahr sehen Sie im Videobeitrag.