Sachsens Umweltminister will „Turbo“ bei Erneuerbaren Energien

Das «Osterpaket» setze den Ausbau Erneuerbarer Energien mit völlig neuer Entschlossenheit auf die Beschleunigungsspur, sagte Günther. Für Sachsen heiße das: «Auch wir müssen deutlich mehr als nur einen Zahn zulegen.»

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch das sogenannte Osterpaket beschlossen. Es umfasst einen riesigen Katalog an Vorhaben zum Ausbau von Wind- und Sonnenenergie und der entsprechenden Infrastruktur. Der Koalitionspartner FDP kündigte allerdings schon Nachbesserungsbedarf für die Beratungen im Bundestag an.