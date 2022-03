Sachsens Verbände fordern Maßnahmen zur Ernährungssicherheit

In dem Schreiben an die Ministerkonferenz wird unter anderem die Freigabe staatlicher Energiereserven für EU-Düngemittelproduzenten verlangt, wie die landwirtschaftlichen Verbände am Montag mitteilten.

Zudem soll die Mineralölsteuer gesenkt oder Gewerbediesel eingeführt werden. Bei der Einführung von verbilligtem Gewerbediesel würden beispielsweise gewerblichen Lkw-Betreibern die Energiesteuern erstattet. Außerdem soll aus Sicht der Verbände die Zwangsbrache von vier Prozent der Ackerfläche abgeschafft werden.