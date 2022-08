Sachsens Wirtschaft vor Herausforderungen

Sachsen- Angesichts der explodierenden Preise befürchtet Sachsens Wirtschaft Engpässe und Ausfälle in der Energieversorgung. Wie die Industrie und Handelskammer (IHK) Chemnitz und die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft (VSW) mitteilten, sei die dramatische Situation zahlreicher sächsischer Unternehmen durch die explosionsartig gestiegenen Energiekosten und die Unsicherheiten bei der Gasversorgung in einem offenen Brief an die Landes- und Bundespolitik dargelegt worden. Die bisherigen staatlichen Maßnahmen seien unzureichend.