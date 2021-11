Sachsenweite Proteste gegen Corona-Regeln

Am Montag sind in mehreren sächsischen Städten die Menschen gegen die aktuelle Corona-Politik auf die Straßen gegangen. In Dresden formierte sich ein Autokorso der Initiative »Querdenken 351« durchs Stadtgebiet. Insgesamt hupten sich 95 Fahrzeuge ab 18 Uhr durch die Innenstadt. Nach Angaben der Polizei gab es neben der sächsischen Landeshauptstadt auch in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Demonstrationen gegen die Verordnungen. Gegen einzelne Teilnehmer gab es Anzeigen wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Notfall-Verordnung.