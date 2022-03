Sachsenweite Verkehrssicherheitsaktion »Blitz für Kids« gestartet

Vor ausgewählten Grundschulen im Freistaat kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeit. In der ersten Woche wird sie dabei von Schülerinnen und Schülern unterstützt. Diese weisen Temposünder im Beisein der Polizei auf ihr Fehlverhalten hin oder bedanken sich bei vorschriftsmäßigen Fahrern. Laut Petric Kleine, Inspekteur der Polizei, sei die Aktion ein wichtiger Baustein der Verkehrsprävention. Zum einen sollen die Grundschüler für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert werden. Zum anderen soll die Aktion Autofahrer in besonderer Weise ansprechen und so zum Nachdenken anregen.