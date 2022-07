Sächsische Dampfschiffe fahren trotz niedrigem Elbpegel

Aufgrund des Katastrophenalarms in Bad Schandau habe die Sächsische Dampfschiffahrt eines ihrer Schiffe, welches in Bad Schandau liegt, nach Königstein verlegt. Man wüsste nicht, wie sich die Situation entwickelt, wenn der Wind dreht, sagte Haubold. Deshalb wolle man das Schiff als historischen Schatz in Sicherheit bringen.