Sächsische IHKs: Gemischtes Fazit zu neuen Maßnahmen

Die sächsischen IHKs ziehen ein gemischtes Fazit zum Entwurf der Corona-Notfall-Verordnung vom 08. Januar 2022. Kritisch betrachtet wird u.a. die 2G plus-Regel in der Gastronomie, da diese den Unternehmen weiteren Umsatz kosten könne. Auch die Ausnahmeregelungen von 2G plus stehen in der Kritik, die mit großem Aufwand kontrolliert werden müssten. Bei 2G plus ist für vollständig geimpfte oder genesene Personen ein zusätzlicher negativer Testnachweis erforderlich. Ausgenommen davon sind allerdings Personen mit Booster-Impfung und mit Zweitimpfung vor weniger als drei Monaten.