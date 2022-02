Sächsische Industrie steigert Umsatz deutlich

Die vorläufigen Auswertungen des Statistischen Landesamtes und Bundesamtes für das Jahr 2021 zeigen, dass in den ostdeutschen Bundesländern und speziell in Sachsen die Entwicklung günstiger verlief als in Deutschland insgesamt. Gegenüber 2020 stieg der Umsatz im Freistaat im vergangenen Jahr deutlich. So erhöhte sich der Gesamtumsatz der sächsischen Betriebe um 14,7 Prozent. Zum Vergleich: Deutschland liegt hier gesamt bei 10,8 Prozent). Vor allem der Auslandsumsatz konnte jedoch beachtlich zulegen und nahm um 22,9 Prozent zu, im Falle von Deutschland insgesamt handelt es sich um 12,7 Prozent. Wirtschaftsminister Martin Dulig kommentiert dazu, dass damit die Betriebe, trotz herausfordernder Zeiten, ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt haben.