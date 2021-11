Sächsische Kommunen erhalten European Energy Award

Sachsen- In der kommenden Woche werden 11 sächsische Kommunen mit dem European Energy Award, kurz EEA, ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgt innerhalb der 14. Jahrestagestagung Kommunaler Energie-Dialog Sachsen durch Staatsminister Wolfram Günther. Unter den ausgezeichneten Kommunen befinden sich in diesem Jahr auch vier mit dem EEA in GOLD ausgezeichnete Kommunen. Die Städte Pirna und Oederan gesellen sich damit zu Leipzig und Rietschen im Reigen der besonders ambitionierten EEA-Kommunen. Auch Plauen, Reichenbach im Vogtland, Riesa und Zschorlau haben erneut die Zertifizierung mit dem European Energy Award erreicht.