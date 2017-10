Sächsische Steuertagung – Anmeldung jetzt möglich

Chemnitz – Von betrieblicher Altersvorsorge bis zu Compliance – Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften lädt am 3. November 2017 zur Sächsischen Steuertagung ein.

Interessierte können sich noch bis zum 27. Oktober hier anmelden.

An der TU Chemnitz findet am 3. November 2017 die Sächsische Steuertagung statt.

Themen:

Neufassung der betrieblichen Altersvorsorge

spezifische Fragen der Umsatzsteuer

Digitalisierung und Compliance

Persönlichkeiten aus Exekutive, Wissenschaft und Praxis beleuchten diese Themen und halten dazu ca. 45-minütigen Vorträge. Anschließend kann jeweils eine Viertelstunde zum Thema mit dem Auditorium diskutiert werden.

Das Programm ist unter www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/steuertagung einsehbar.

Veranstaltungsort:

Technische Universität Chemnitz

Neues Hörsaalgebäude

Reichenhainer Straße 90

09126 Chemnitz

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenfrei. Eine Teilnahmebestätigung kann auf Wunsch ausgestellt werden.

Die Veranstalter bitten um Anmeldung bis zum 27. Oktober 2017 über die Tagungs-Homepage, per E-Mail an steuertagung@tu-chemnitz.de oder per Fax 0371 531-26109.