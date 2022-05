Sächsische Textilforscher präsentieren ihre Neuentwicklungen

Sachsen- Textilforscher aus Sachsen wollen im Juni mehrere Neuentwicklungen auf der internationalen Leitmesse für technische Textilien und Vliesstoffe «Techtextil» vorstellen. Dazu gehören Leichtbauelemente aus Hanf, eine ökologische Schaumbeschichtung für Schutzbekleidung und ein spezielles Verfahren für den Einsatz synthetischer Fasern oder Naturfasern im Automobilbau, wie das Sächsische Textilforschungsinstitut am Freitag in Chemnitz mitteilte. Präsentiert werde auch ein mobiles Robotersystem für das automatische Bestücken von Spulengattern in der Textilindustrie. Die Messe Techtextil ist vom 21. bis 24. Juni in Frankfurt am Main geplant. (dpa)