Sächsische Traditionsmarke in renommierter Enzyklopädie

Mehr als nur Standard. Eine »Marke des Jahrhunderts« eben – der Dresdner Christstollen. In der gleichnamigen Publikation von Tempus Corporate (Verlagsgruppe Die Zeit) werden über 200 beliebte deutsche Marken vorgestellt – und der Dresdner Christstollen ist eine von ihnen. Zur heutigen Gala anlässlich der Buchpremiere sind auch Vertreter des Schutzverbandes Dresdner Stollen e. V. nach Frankfurt am Main gereist. »Ein Buch voller Hochkaräter! Dass unser Dresdner Christstollen eine Marke des Jahrhunderts ist, daran besteht kein Zweifel, steht er doch für Tradition, handwerkliches Können und ganz viel Herz. Kaum ein kulinarisches Produkt hat eine solche Strahlkraft«, so René Krause, Vorstandsvorsitzender des Verbandes.