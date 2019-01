Sächsische Union kämpft um ihre Wähler

Während der Veranstaltung haben 200 Teilnehmer die Möglichkeit, sich persönlich mit ihren Ideen in das politische Geschehen einzubringen. Dabei wurde von den Gästen kein Blatt vor den Mund genommen, besonders wenn es um das Thema der Firmengründung geht. Ulf Heinemann ist Geschäftsführer des Unternehmens Robotron und zudem Gastgeber der ersten Ideenwerkstatt in Dresden gewesen. Besonders in Hinblick auf seine über 400 Mitarbeiter ist es auch für ihn elementar, den Fokus auf die Wirtschaftsförderung zu legen.

Viele der Anwesenden nutzen die Gelegenheit, Forderungen anzubringen: Von vielen wurde der Bürokratie-Dschungel angemahnt. Auch das schleppende Vorankommen der Digitalisierung war immer wieder Thema. Besonders wenn es um flächendeckendes, schnelles Internet geht, sei hier bereits seit Jahren Nachholbedarf, kritisierten die Anwesenden.

Die nächste Ideenwerkstatt wird im Februar in Chemnitz stattfinden und sich mit dem Thema Bildung und Forschung beschäftigen.

Spätestens bis Ende Juni soll das Wahlprogramm stehen.