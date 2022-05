Sächsische Verbände sehen Weidetierhaltung durch Wölfe bedroht

Besonders neugeborene und junge Tiere seien in der Weidetierhaltung von Wölfen bedroht, heißt es in dem Brief, der am Freitag vorgestellt wurde. Trotz der Installation von Zäunen sei es zu Übergriffen durch Wölfe gekommen. Das zeige, dass solche Schutzmaßnahmen längst nicht mehr ausreichten. Mittelfristig stünden die artgerechte Weidehaltung und damit verbunden die naturnahe Landschaftspflege zugunsten biologischer Artenvielfalt in Sachsen vor dem Aus, hieß es es in dem Brief. Nach Angaben des Sächsischen Landesbauernverbandes sind in diesem Jahr 212 Weidetiere von Wolfsangriffen betroffen.