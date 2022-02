Sächsisches Justizministerium leuchtet – Zeichen der Solidarität

Das Ministerialgebäude leuchtete am Abend in den Landesfarben der Ukraine blau und gelb. Nach dem russischen Kriegsbeginn werde ein Signal der Solidarität in dem Land und für den Frieden gesetzt. Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) sprach am Sonntagabend vor dem Ministerium mit Betroffenen. „Wir sprechen ständig mit unseren Familien, haben immer Angst, wenn diese nicht ans Telefon gehen.", sagte Sophia D. gegenüber der Justizministerin im persönlichen Gespräch.

Am Nachmittag versammelten sich in vielen Städten Menschen bei Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine. So auch im ostsächsischen Dresden: Hier kamen auf dem Neumarkt nach Reporterinformationen mindestens 10.000 Menschen zusammen.