SAEK-Medienkompetzenzzentrum vor dem Aus?

Grund für die voraussichtliche Schliessung ist eine Entscheidung der Sächsischen Landesmedienanstalt (SLM), Fördermittelgeber der SAEK. Seit über 20 Jahren lernen Kinder, Jugendliche und Erwachsene den Umgang mit Medien in den Häusern der SAEK in den größten Städten in Sachsen. Laut Landesmedienanstalt haben sich die SAEK, auch aufgrund der Corona-Pandemie in ihrer Struktur verändert. Der Verein "Medienpädagogik e.V." wandte sich mit einem offenen Brief an die SLM:

"Medienkompetenz ist die Schlüsselqualifikation unserer Zeit. Rasant fortschreitende Mediatisierungs- und Digitalisierungsprozesse sind seit einigen Jahren der Treiber für tiefgreifende Veränderungen in unserer Gesellschaft. Medien wirken heute in alle Alltags- und Lebensbereiche hinein, gestalten deren Strukturen mit und beeinflussen das Denken und Handeln von Menschen. (...) Demokratie braucht Medienbildung - heute mehr denn je."