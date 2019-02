Safer Internet Day – Cybermobbing nimmt zu

Till Schweiger als Videobotschafter gegen Cybermobbing. Beim Safer-Internet-Day am Romain Rolland Gymnasium in der Dresdner Neustadt wird das Thema auf vielfältige Weise angesprochen. Bei dem interaktiven Theaterprojekt des Vereins Innocence in danger schlüpfen die Schüler in die Rolle von Geheimagenten. Es geht dabei um ein Agenten Abenteuer, dass komplett online stattfindet. Dennoch heißt dieses Abenteuer "Offline". Die Schüler müssen zeigen, dass sie Verantwortungsbewusst sind, denn ansonsten wird es ein drohendes Internet-Verbot für Minderjährige geben. Spielerisch mit dem Thema des Internets sensibilisiert werden steht dabei im Mittelpunkt dieses Abenteuers.