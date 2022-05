Leipzig - Die Freiluftsaison in Leipzigs Freibädern kann starten. Die Becken wurden gefüllt und die Anlagen sind alle vorbereitet. Am Samstag, den 7. Mai 2022, hat das Schreberbad den Anfang gemacht. Am Samstag, den 14. Mai 2022, ziehen alle anderen Freibäder nach. Nur das Kinderfreibecken "Robbe" an der Schwimmhalle Nord bleibt in diesem Jahr geschlossen, da noch umfangreiche Baumaßnahmen anstehen.