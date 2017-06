Dresden – Die Dreispringerin Jenny Elbe muss die Leichtathletik-Saison vorzeitig beenden.

Grund sind anhaltende Probleme nach einer Verletzung, die sich die amtierende Deutsche Hallenmeisterin im Trainingslager am 1. Mai in Portugal zugezogen hatte. Die 27-Jährige konnte nach neuer Hallen-Bestleistung (14,27 m) im Vorkampf und Rang 6 im Finale der Halleneuropameisterschaften in Belgrad noch keinen Wettkampf bestreiten. Sie hatte auf einen Start bei den Deutschen Meisterschaften im Juli gehofft.