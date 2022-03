Saisoneröffnung an der Talsperre Kriebstein

Sachsen- Nach zweijähriger Coronapause lädt der Mittelsächsischer Kultursommer am Karfreitag wieder zum Saisonauftakt am neuen Besucherzentrum an der Talsperre Kriebstein ein. Zusammen mit Märchenfiguren und der Osterhasen-Familie ist ein Fest für Familien geplant. Auf der Bühne stellen sich die Gäste aus dem Märchenland persönlich vor, bevor es auf die erste Schifffahrt der Saison auf der Talsperre Kriebstein geht. Kinder, die dem Osterhasen ein selbst gemaltes Bild mitbringen, erhalten außerdem eine süße Überraschung.